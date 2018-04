Sampdoria, Giampaolo: "Juve più stancante a livello mentale che fisico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quanto è complicato affrontare la Juventus? Ne ha parlato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria che dopo la sconfitta contro i bianconeri giocherà domani contro il Bologna: "Alla fine è stata più dispendiosa a livello mentale che fisico. Avevo fatto questa valutazione subito dopo la partita, poi i numeri me lo hanno confermato. Non è stata tra le partite più intense e dispendiose di questo campionato, anche se è vero che torneremo in campo dopo tre giorni. Dobbiamo recuperare a livello mentale, stamattina i ragazzi mi sono piaciuti e sono fiducioso".