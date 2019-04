© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta maturata a Torino interrompe la striscia di due vittorie consecutive della Sampdoria. Dopo i successi contro Sassuolo e Milan la formazione blucerchiata esce sconfitta per 2-1 dallo stadio Olimpico di Torino, in un match teso contro un avversario ostico. Nella conferenza stampa del post partita l’allenatore blucerchiato Marco Giampaolo ha analizzato le motivazioni della sconfitta:

“È mancata lucidità e capacità di giocare pulito. Il Torino è una squadra forte anche sulle seconde palle. Non abbiamo avuto capacità di rischiare, ci siamo proposti poco, e non siamo stati capaci di mettere palla a terra, un po' per meriti del Toro e per demeriti nostri. Il Torino è stato più reattivo. L’Europa? Non cambia nulla la corsa è aperta, ma avessimo fatto risultato era meglio”.