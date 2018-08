Sampdoria, Giampaolo: "L'Udinese stava meglio, bene l'ultima mezzora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta subita in casa dell'Udinese ai microfoni di Radio Rai: "L'Udinese aveva una condizione fisica migliore, stava bene, aveva forza nelle gambe, accelerazioni, abbiamo patito questo all'inizio, abbiamo diversi giocatori nuovi, qualcuno fuori ruolo, però siamo rimasti in gara, sarebbe stato un peccato subire il 2-0. L'ultima mezzora mi è piaciuta molta, la squadra ha giocato, ha fatto dei recuperi alti, permettendo all'Udinese di superare la metà campo poche volte, è il calcio che sogno di fare per 90 minuti, perché qualcosa la raccogli alla fine ma la squadra ha chiuso in crescendo e si è divertita a giocare, senza sentire la fatica. Questa reazione mi fa ben sperare per continuare a lavorare, per portarli ad una condizione accettabile e poi fare delle scelte anche con difficoltà".