Sampdoria, Giampaolo: "La nostra gara oggi non è neanche cominciata"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato così a Radio Rai il ko di Crotone: "La partita per noi non è nemmeno cominciata. Abbiamo subito tre gol senza neanche accorgercene. Il quarto gol poi è sicuramente l'emblema di questa gara. Il ko di oggi brucia e ci fa riflettere, avremmo potuto fare il salto di qualità ma siamo mancati. Non siamo stati bravi e reattivi, è inutile parlare dei singoli. Avremmo potuto svoltare senza ricadere nei soliti errori, facendo finalmente risultato contro una cosiddetta piccola. Sta a noi smentire le statistiche coi risultati nelle prossime partite".