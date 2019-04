Sampdoria, Giampaolo: "La Roma ha vinto con furbizia, sconfitta immeritata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro la Roma, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "La Samp ha fatto di tutto per vincere non si è risparmiata, il risultato è stata determinata dall'esperienza di De Rossi che ha fatto gol e prima trattenuto da Andersen sull'angolo, l'arbitro fischia perché cade a terra, invece Vieira trattenuto da Shcick non cade, perché non ha la stessa furbizia. Abbiamo avuto il torto di non concretizzare le occasioni, siamo stati imprecisi ma la squadra con le energie residue da tre gare in 7 giorni con grandi squadre ha fatto una buona gara. Contro il Torino non avevamo recuperato il dispendio di energie contro il Milan, è stata una gara più dura, invece stasera anche se tante energie non le avevamo, i ragazzi hanno dato tutto e credo sia stata una sconfitta immeritata che dobbiamo accettare sportivamente parlando. Manca il salto di qualità nei momenti di importanti? Probabilmente ci manca qualcosa per essere all'altezza di queste squadre qui ma lo dico a denti stretti, perché il risultato dice una cosa e i valori messi in campo un altro. La Roma ha giocato una gara di mestiere, forse alla Samp manca un po' di mestiere in più. Avremmo dovuto avere almeno 4 sconfitte in meno per essere competitivi con le altre. Tante cessioni ogni anno? Per quanto riguarda il cambiare tanti calciatori fa parte della politica del club, dobbiamo migliorare con le risorse che abbiamo, con chi rimane alla Samp e azzeccare i nuovi acquisti, ma è la nostra politica, il salto di qualità lo si fa attraversa gli investimenti che noi facciamo sui giovani e sul fare calcio, lo si deve fare anche altre cose ma non è il momento di parlarne".