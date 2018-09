Sampdoria, Giampaolo: "La squadra ha uno zoccolo duro importante"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la vittoria sul Frosinone: “Non c’è tempo per sorridere, abbiamo subito delle partite e non abbiamo il tempo per poter godere di questo risultato. Siamo contenti, soddisfatti, non è stata una gara semplice. Il risultato dice 5-0, ma il primo tempo è stato difficile. Poi però la squadra è cresciuta e ha legittimato il risultato. Siamo stati bravi a fare gol con una grande dose di altruismo. Abbiamo sfatato la statistica che ci voleva mai vincenti con le neopromosse, adesso troveremo qualcos’altro per metterci in discussione”.

La Sampdoria continua a vendere e a restare dello stesso livello, c’è grande cultura dentro a questa squadra. C’è uno zoccolo duro? “Questo è il terzo anno che lavoro con questa squadra, chiaramente non tutti perché c’è un ricambio a cui devo abituarmi alla Samp. C’è uno zoccolo duro di giocatori che sono migliorati negli anni, giocatori che mi permettono di tagliare degli step e far inserire meglio i nuovi. Bravo il club a fare scouting. I calciatori che abbiamo preso li conoscevo, ma è lo zoccolo duro che ci permette di portare avanti le conoscenze. La qualità fa sempre la differenza”.

Questa squadra si rinnova adattandosi ai giocatori. “Zapata aveva caratteristiche diverse rispetto a Defrel e viceversa. Le caratteristiche dei calciatori rispecchiano anche i modi di giocare. Con attaccanti veloci e agili puoi attaccare la profondità, con giocatori meno agili giochi più palla addosso. È ancora fuori Praet per infortunio. A me piacciono i giocatori rapidi”.

Si fa fatica a fare a meno di Barreto. “È colui che porta in campo il pensiero dell’allenatore. Interpreta bene il gioco, ho voluto che rinnovasse perché è un giocatore a cui fai fatica a rinunciare”.