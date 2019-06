Sampdoria, Giampaolo lascia: in cinque in corsa per la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria deve guardare avanti per quanto riguarda la panchina. Manca ormai solo l’ufficialità, ma ieri di fatto Marco Giampaolo ha deciso di lasciare il club blucerchiato e presto informerà formalmente al club. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Bellinzona rinuncia a un anno di contratto e a un milione di euro netti.

Chi per la panchina? - I candidati per prendere il suo posto non mancano. Molto quotato il nome di Stefano Pioli, abile nel plasmare i giovani e valorizzarli. Per lo stesso motivo piacciono anche Aurelio Andreazzoli e Roberto De Zerbi. Non mancano, però, un paio di nomi illustri. Piacciono Gennaro Gattuso, soprattutto per il carisma, e Sinisa Mihajlovic, molto stimato da Massimo Ferrero. Il serbo, però, potrebbe essere tentato da un club più blasonato.