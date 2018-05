Sampdoria, Giampaolo: "Le partite le vinci solo se hai pericolosità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo ha così commentato ai microfoni di Rai Sport il ko della Sampdoria sul campo del Sassuolo: "Dovevamo vincere ma non siamo arrivati alla partita in modo ottimale. CI mancava peso offensivo anche se avevo giocatori assenti. Questo però non è un alibi: ci è mancata pericolosità e le partite le vinci solo quando hai la possibilità di fare gol".