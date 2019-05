Sampdoria, Giampaolo: "Manca qualcosa, ne parlerò con il club a breve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo parla anche del futuro e della crescita che si aspetta dalla sua Sampdoria nei mesi che verranno nella conferenza stampa pre-Parma: "Qualcosa manca ed è un'analisi che faremo con la società. Ci siamo dati appuntamento nell'ultima settimana prima della fine del campionato, fra Chievo e Juve, e lì faremo il punto, ci ragioneremo sopra. Qualcosa manca. Come si colma? In tanti modi. Ma questa non è la sede opportuna".