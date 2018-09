Sampdoria, Giampaolo: "Meritavamo di più, peccato per il rigore"

A Radio Rai, dopo il match pareggiato contro il Cagliari, parla l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. Queste le sue parole: "Se ci fosse andata bene nel finale avremmo avuto punti in più sia contro l'Inter che contro il Cagliari. Abbiamo dato tutto, tenuto testa all'avversario. Abbiamo avuto un indice di pericolosità migliore rispetto ai sardi, peccato per il rigore, abbiamo creato e meritavamo. Abbiamo tenuto nel corso dei 90', si tratta della quinta gara in dieci giorni con una buona intensità. Peccato, però, che usciamo ancora con punti in meno rispetto a quello che meritavamo".