Sampdoria, Giampaolo: "Napoli di qualità, non ci sono stati contatti"

Risultato finale: Sampdoria-Napoli 0-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Le motivazioni le avevamo, non si era ancora chiusa aritmeticamente la corsa al settimo posto. Il Napoli ha qualità straordinarie, siamo stati bene in partita. Purtroppo siamo arrivati a questa gara con un carente reparto offensivo. Rimpianti? Nessuno, in qualche situazione si poteva far meglio ed in altre siamo andati oltre. La stagione è stata molto positiva, possiamo migliorarci".

Ti piace la rosa del Napoli?

"So dove volete arrivare (ride, ndr). Il Napoli ha espresso un calcio straordinario, bellissimo. Peccato non abbia vinto, quella qualità andrebbe premiata. Si divertono, io sono osservatore come voi. E' inutile dirvi che non ho ricevuto chiamate: fa piacere l'accostamento, ma nulla di più".

Tu simile a Sarri?

"Sarri è un maestro e ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa. Poi ognuno ha la propria filosofia, anche se ci accomuna qualcosa".