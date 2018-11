Sampdoria, Giampaolo: "Noi poco bravi a gestire le difficoltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa l'analisi di Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Roma e Sampdoria, conclusasi per quattro reti a uno a favore dei giallorossi: "Rigore su Ramirez? Non lo so, ho qualche dubbio che potesse esserci. Il contatto mi pare ci sia, poi Irrati è andato a riguardarselo. Solitamente non vanno, questa volta sì. Giustificare questo 4-1 non è semplice, nei contenuti collettivi non ci stanno quattro gol. Le ultime due sconfitte sul piano morale pesano, la differenza tra un calciatore e l'altro è saper resettare e ripartire. La squadra non l'ha fatto in maniera impaurita, ha giocato con personalità, ma non abbiamo saputo stare dentro la partita nei momenti di difficoltà. I gol della Roma sono stati figli di situazioni estemporanee. Siamo stati poco pericolosi offensivamente, poco bravi a gestire le difficoltà. Questo non riguarda tutti i calciatori, quando ne perdi un paio pesa perché l'avversario ha valore, ha uno contro uno e può farti gol sempre. Per alzare l'asticella devi saperlo sopportare, se non hai questa capacità e questa forza ti devi ridimensionare".