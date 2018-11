Sampdoria, Giampaolo: "Noi sopravvalutati, serve bagno di umiltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, intervistato da Radio Rai, ha commentato così l'1-4 dell'Olimpico: "Questo risultato è più difficile da commentare rispetto a quello col Torino. La Samp non ha fatto male, anzi ha fatto una buona partita. Non abbiamo però saputo gestire le difficoltà, bisogna avere la personalità per giocare certe partite. Abbiamo fatto tanti errori dal punto di vista individuale".

Su Quagliarella: "Non è stato bene negli ultimi giorni a livello muscolare. Ho preferito non rischiarlo".

Sui tanti gol subiti: "È un problema di personalità, un problema collettivo e non legato ai quattro centrali difensivi. Probabilmente siamo un po' sopravvalutati, dobbiamo fare un bagno di umiltà".