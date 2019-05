© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Empoli, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Quando salta l'obiettivo che ci eravamo prefissati che era quello di star lì fino alla fine, qualcosa lasci dal punto di vista delle energie nervose, fa parte del campionato, ci è saltato l'obiettivo e la squadra ha lasciato qualcosa in campo. In questo finale abbiamo trovato squadre che avevano più motivazioni ma la Samp ha fatto un ottimo campionato, se pensiamo a 3 anni fa, la squadra è stata ricostruita, ha ceduto giocatori e ad oggi il percorso è positivo. Si è data una certa importanza nel campionato italiano e ora dobbiamo vedere se riusciamo a fare uno step successivo, altrimenti rischi di fare campionati ordinari. La gara è stata equilibrata, l'Empoli aveva una grinta nervosa diversa dalla nostra, la gara si è risolta su due occasioni sporadiche ma il risultato ci penalizza quindi l'Empoli ha ragione e noi torto. Futuro? Lo decideremo tra una 10 giorni con grande serenità".