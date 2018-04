Sampdoria, Giampaolo: "Peccato per i cambi forzati. Europa? Siamo lì"

Dopo il pareggio nel derby, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Dispiaciuto per non aver vinto il quarto derby?

"Negli ultimi anni due vittorie e un pari, sarebbe straordinario continuare così: negli ultimi anni la Samp ha dimostrato di essere la migliore. Anche oggi ci abbiamo provato, abbiamo trovato una squadra chiusa che ha rinunciato a giocare, abbiamo faticato a giocare, nel primo tempo abbiamo perso un po' di lucidità, ho dovuto fare due cambi forzati, nel terzo ho dovuto aspettare e la gara è stata condizionata anche da questo, i ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverarli nulla".

Cosa rimpiangi?

"La finalizzazione, l'ultimo passaggio, il tiro, particolari che possono cambiare la gara, il Genoa si è chiuso molto bene con tanti giocatori, potevamo cambiare qualcosa davanti ma alla fine gli attaccanti erano stanchi, hanno fatto un grande lavoro".

Si poteva fare meglio?

"La partita l'ho immaginata così, l'ho preparata per fare inserire il trequartista, la mezz'ala. Nel primo tempo Praet ha allungato in quella zona di campo, nel secondo tempo ai centrocampisti chiedevo qualcosa di diverso perché il Genoa doveva faticare in quella zona, il mio rammarico è stato non poter fare tre cambi giusti per dare il ricambio ala squadra, potevamo far meglio nelle situazioni offensive".

Ferrero dice la gara è stata preparata bene?

"L'abbiamo preparata insieme, siamo una società (ride, ndr)".

Ci crede nell'Europa?

"Siamo lì, ci siamo sempre stati e abbiamo l'ambizione di provarci fino alla fine. Lo reputo un risultato straordinario, il bello è stare lì fino alla fine ma c'è ancora un mini campionato da giocare".

Torreira in calo?

"Ha giocato quasi 70 partite, 68 a grande livello e due normali, è un grandissimo calciatore".