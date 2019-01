Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella fortissimo, l'età può condizionare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Non è stata la miglior Samp, non ci siamo arrivati benissimo, abbiamo sbagliato qualcosa in settimana perché abbiamo commesso tanti errori tecnici, non eravamo reattivi sul piano mentale. I contenuti vanno rivisti, poi c’è qualche rammarico per non aver sfruttato gli episodi. Siamo riusciti a pareggiare e ad andare in vantaggio, sicuramente siamo stati avvantaggiati in undici contro dieci. Gabbiadini? Ha molto entusiasmo, siamo contenti di averlo con noi. La squadra che avrà più continuità potrà togliersi delle soddisfazioni inaspettate. Ritengo le prime sei squadre di un altro livello, poi ce ne sono altre 5-6 che si equivalgono. La continuità potrà fare la differenza. Quagliarella da Nazionale? Dal punto di vista tecnico, dell’esperienza è fortissimo, poi l’età può condizionare anche se lui sta bene. Il gol del 2-2 è stato da attaccante vero, è un giocatore forte”.