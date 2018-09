Sampdoria, Giampaolo: "Sconfitta che ci costa, non dovevamo perdere"

Ai microfoni di DAZN dopo Sampdoria-Inter 0-1 è intervenuto il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: “Sconfitta che può aiutare sul lungo periodo? È una sconfitta che ci costa perché abbiamo giocato alla pari dell’Inter. Siamo stati penalizzati dal turno infrasettimanale, dico che non bisognava perdere perché ho una grande considerazione della mia squadra. Spalletti ha sostituito Candreva e Politano con Perisic e Keita, sono quattro giocatori forti. Ho cercato di arginare con due mezzali fresche. La partita è stata giocata alla pari dell’Inter, avevo chiesto ai miei di giocarla alla pari. Perdere così ci fa male, ora bisogna fare uno sforzo straordinario per recuperare energie fisiche e mentali”.

Come fa a convincere i suoi centrocampisti a fare un lavoro del genere? “È un lavoro di squadra, una suddivisione dei compiti. Chiaramente bisogna star bene, io temevo i 90’ perché tre giorni di recupero per me sono pochi. Non avevo attaccanti, sapevo che li avrei sfiniti. Le problematiche erano queste, sapere di essere arrivato al 92’ con una buona tenuta era un buon risultato per me. Questa gara non dovevamo perderla, ci avrebbe dato lo status di squadra importante. Saponara e Caprari sono più bravi nello stretto, nel breve, a giocare spalle alla porta. Ramirez ha bisogno di più campo. Hanno caratteristiche diverse. Non siamo arrivati bene a questa sfida, il rammarico è essere arrivati fino alla fine alla pari, ci costa molto di più”.

C’è un organico da squadra importante comunque. “Sono contento della mia squadra, di tutti i miei calciatori. Penso la squadra sia cresciuta, oggi questa crescita era da legittimare. Per questo sono dispiaciuti. Nei ruoli offensivi ne ho sei, oggi soltanto tre. Ma quando ci sono tutti ho da poter scegliere”.