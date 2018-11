Sampdoria, Giampaolo: "Sconfitta che va analizzata, risultato eccessivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo dopo il ko rimediato in casa contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Sconfitta che va analizzata nei particolari, il Toro in questa gara è stato superiore in alcuni aspetti, ha vinto meritatamente, dobbiamo rimproverarci qualcosa perché una squadra con ambizione non può perdere con questo punteggio. I numeri sono fatti per essere sfatati, abbiamo subito qualche gol di troppo, non è stata una partita disastrosa ma il rammarico è aver perso con questo punteggio, i dettagli ci sono stati sfavorevoli per demeriti nostri o meriti dell'avversario".