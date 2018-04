Sampdoria, Giampaolo: "Se possiamo lottare per un sogno lo faremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato a Radio Rai il ko subito contro la Lazio: “Giustificare un 4-0 non è facile, ma la Samp non ha fatto male oggi. Siamo stati in partita per buona parte della gara, abbiamo regalato dei gol. La Lazio ha un motore diverso, dispiace per i quattro gol ma non cambia il percorso che dobbiamo fare da qui alla fine del campionato. Tutto possibile? Sì, abbiamo l’obiettivo di arrivare all’ultima di campionato e far sì che conti qualcosa. Questa sconfitta va messa da parte, non perderò tempo a parlarne con i calciatori perché da martedì si riparte. Tanti ko in trasferta? Abbiamo vinto troppo in casa e perso troppo fuori… È un aspetto su cui dobbiamo migliorare, sicuramente non è colpa di un atteggiamento diverso in campo. Sicuramente è una riflessione che dovremo faremo. Finché c’è la possibilità di lottare per un sogno lo faremo”.