Sampdoria, Giampaolo: "Se vuoi fare il salto di qualità non devi perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, commenta ai microfoni di Sky il ko subito a San Siro con il Milan: "Se vuoi fare il salto di qualità queste partite non le devi perdere. Quando abbiamo messo palla a terra abbiamo messo in difficoltà in Milan. Dopo il pareggio abbiamo iniziato a giocare individualmente e non collettivamente. Abbiamo sbagliato, non dobbiamo difendere individualmente in campo aperto. Per portare a casa la partita dobbiamo giocare meglio, non peggio. Il risultato è direttamente proporzionale alla qualità del gioco. Saponara? Non è un giocatore banale, ha testa e verticalizzazione. Non era al 100%, ma quando è rimasto in campo ha dato tecnica e qualità alla squadra".