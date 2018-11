Sampdoria, Giampaolo sincero: "L'1-4 col Torino ci ridimensiona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai canali ufficiali del club, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha analizzato così la sconfitta casalinga col Torino: "Non ci sono alibi, il Torino in questa partita ha dimostrato di essere più forte di noi. Non ci ha mai lasciati giocare e ha mostrato grande potenza fisica. La partita è nata sotto una cattiva stella, perché abbiamo subito gol in dieci con Barreto fermo a terra. Adesso però testa bassa e pedalare. Analizzeremo gli errori e ripartiremo. Una squadra come la Samp non può terminare la gara col Torino 1-4. Questo risultato ci ridimensiona".

Su Defrel: "Avevo preferito non rischiarlo dal 1'. Poi ha dovuto giocare perché lo richiedeva la gara, ma ne avrei fatto a meno. Stesso discorso per Murru".