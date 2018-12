Sampdoria, Giampaolo: "Sono contento, voglio elogiare i miei giocatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "La squadra ha fatto una buona gara, ha tirato tante volte in porta. Meritavamo un vantaggio migliore. Sono contento perché ha giocato chi aveva pochi minuti nelle gambe, questo vuol dire avere un gran gruppo che lavora seriamente. Voglio fare un elogio a tutti i miei giocatori".

Ha molte alternative? "Qualcuno aveva bisogno di fare qualche gara per riprendere l'entusiasmo come Kownacki. Saponara si sta riprendendo dopo i problemi fisici che ha avuto, ma ha anche tanta qualità. Defrel è comunque titolare. Se vuoi giocarti le partite in qualche modo, devi avere tanti titolari".

I terzini non spingevano mai. Una tua scelta? "Sì ho scelto di farli rimanere bassi, in modo tale da averli tutti e quattro in caso di contropiede. Vieira deve migliorare soprattutto nelle letture, lui non ha mai fatto questo ruolo. Ha giocato con il doppio mediano. Penso che possa giocare davanti la difesa, ma deve anticipare le letture, sia in costruzione che quando deve intercettare il pallone. Ma ha 18 anni, ci lavoreremo".