Conferenza stampa della vigilia in casa Sampdoria per il tecnico Marco Giampaolo. Ecco le parole dell'allenatore in vista della gara della SPAL: "Quella di domani sarà una partita complicata come tutte le altre. Questa è una Serie A con grande equilibrio. La SPAL ha i numeri per continuare a lottare per il suo obiettivo e in passato ci ha sempre fatto soffrire. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri a Leonardo Semplici di una pronta guarigione. Se la squadra avrà accusato la sua assenza? Semplici allena da parecchio tempo il club e quindi non credo che abbia inciso la sua assenza, ma il suo ritorno in panchina sicuramente gioverà al gruppo. Indisponibili? Barreto, ovviamente Caprari, Ramírez, Tonelli e lo squalificato Ekdal non saranno della partita. Chi giocherà in attacco? Abbiamo quattro attaccanti, ci tengo a sottolinearlo: due sicuramente giocano titolari e due saranno a disposizione. Quanto è importante la gara di domani? Mancano tredici partite alla fine e ogni partita va considerata uno scontro diretto, una finale"