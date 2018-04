Sampdoria, Giampaolo: "Squadra ferita, non morta. Saremo all'altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla così in vista della prossima gara contro l'Atalanta. Il mister blucerchiato parla così della sfida contro l'Atalanta: "La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti. Questi due giorni di ritiro erano necessari e ci hanno fatto bene. Abbiamo qualche defezione, qualche giocatore non al meglio, ma non ci penso: sono convinto che saremo all’altezza contro un avversario ostico, che la scorsa stagione ha sommato 72 punti in campionato. In questi giorni abbiamo analizzato la prestazione di Verona, che sul piano del gioco, per un tempo, è stata quella che conosciamo. Un periodo negativo può capitare, va superato lavorando e credendo nel lavoro, ma il mio obiettivo è concludere la stagione in crescendo. Lo avevo già detto prima di Verona e lo ribadisco oggi, nella nostra testa c’è solo l’Atalanta, anche perché è un avversario al quale dobbiamo dedicare la massima attenzione. Solo da mercoledì penseremo al derby", le sue parole ai microfoni di SampTv.