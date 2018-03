Sampdoria, Giampaolo su Andersen: "Fortissimo, sarà il futuro del club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Marco Giampaolo parla così del giovane Joachim Andersen, esaltato pubblicamente: "Diventerà forte. In lui ritrovo tante belle qualità nel ruolo di centrale. E' subentrato terzino ma non sono quelle le sue competenze. Il giocatore mi piace, davanti ha un giocatore di grande affidamento come Silvestre. Non avesse avuto lui ma un giocatore con un profilo meno importante lo avrebbe insidiato perché Andersen è forte, sarà il futuro della Samp".