Sampdoria, Giampaolo: "Sul treno Europa senza biglietto. Kownacki ok"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così della lotta all'Europa che coinvolge la propria squadra: "Rispetto alla settimana scorsa siamo sempre su quel treno. Poi siamo ancora senza biglietto (sorride ndr). Il controllore ci vuole buttare giù ma noi dobbiamo rimanere aggrappati. Il campionato è ancora aperto, sarà una partita importante e da vincere. Ma è ancora tutto aperto. Davanti? Su quattro attaccanti, uno sta bene, uno non è convocato e due speriamo facciano il miracolo. Chi sta bene è Kownacki poi tra Quagliarella e Caprari non so".