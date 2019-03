Sampdoria, Giampaolo: "Tanta delusione, era un appuntamento sentito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha così commentato a Radio Rai la sconfitta interna dei suoi contro l'Atalanta: "Partita sentita da entrambe, dura, ci siamo dati battaglia. Brava l'Atalanta a sfruttare le occasioni, noi meno. Hanno avuto un po' più possesso ma noi abbiamo avuto le nostre buone opportunità, loro però le hanno sfruttate. Abbiamo perso con una squadra forte, ma ci siamo stati. Purtroppo la sconfitta lascia tanta delusione addosso perché era un appuntamento importante, sentito. Il risultato ci penalizza. Saponara e Sala purtroppo sono state sostituzioni dettate da infortuni. Il cambio di Ramirez è stato forzato perché da tre settimane si è allenato solo un paio di volte. Ma il gap non si è sentito: chi ha giocato ha dato tutto ed è uscito stremato. Europa? Il rammarico è soprattutto per i tifosi. Non so se il ko ci ridimensiona ma allarga lo svantaggio. Dobbiamo però pensare che mancano undici partite e serve dare il massimo".