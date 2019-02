© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Il Napoli è forte ed ha grandi qualità, sa disporre anche dei tempi di gioco. La Samp è venuta a giocarsela consapevole che avrebbe affrontato un Napoli ricco di qualità, il nostro rammarico è stato non essere riusciti a fare un goal, abbiamo avuto qualche buona opportunità ma la partita dopo il 3 a 0 era finita. L’unica cosa che non puoi comprare è la qualità dei calciatori, sia le squadra di Sarri che di Ancelotti hanno grande qualità. Ancelotti ha vinto tutto, possiamo discuterne ma non si possono discutere i risultati della squadra campana. Ci sono il Napoli e la Juventus davanti, le altre non lo so. Noi possiamo arrivare ovunque, tolte le prime due, in questo campionato serve continuità di risultato e prestazioni”.