Sampdoria, Giampaolo: "Ultimo derby? Quello che farò si vedrà"

Ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 contro il Genoa è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo: “L’ultimo derby per me? È più importante parlare di questa partita, della forza fisica e mentale che hanno profuso i miei calciatori. Quello che farò io si vedrà. Magari riuscissimo a ripetere questo score nei derby”.

0-0 risultato giusto? “Abbiamo provato sempre a giocare, è mancato qualcosa negli ultimi metri. Il Genoa ci ha chiuso gli spazi, ai ragazzi però non posso rimproverare nulla perché è stata una partita dura”.

Addio sogni d’Europa? “Assolutamente no, mancano sette partite e siamo lì. Vogliamo arrivare alla fine a giocarci un risultato straordinario, la squadra è stata sempre lì, c’è ancora tutto da giocare. Il Milan è superiore, ma è ancora tutto da giocare”.

La Fiorentina vola. “Per quanto ci riguarda abbiamo sbagliato due gare, mi riferisco a Crotone e Inter, la Fiorentina ha vinto sei partite e sono tante, spostano gli equilibri della classifica, ma siamo lì, un punto in più o in meno conta poco”.

La differenza tra il rendimento in casa e fuori? “Abbiamo vinto a Bergamo. Speriamo di vincere ancora un paio di gare e poi tireremo i conti. Dobbiamo vincere almeno quattro partite per sperare ancora nell’Europa”.

Cosa è mancato per vincere stasera? “Un po’ di lucidità negli ultimi metri, c’erano pochi spazi da attaccare, il Genoa si è difeso sempre, le sostituzioni sono state conservative. Se non fai gol però devi recriminare in qualcosa. Siamo stati imprecisi, è mancato l’ultimo dribbling e l’ultimo passaggio”.

Juventus e Roma in Champions? “Difficile ribaltare due risultati così netti contro due squadre così forti. È molto difficile”.

Che succede a Schick? “Per me è un giocatore forte, che ha colpi e numeri. Roma è una piazza diversa, con più pressioni, sta facendo fatica, ma rimane un investimento della Roma che prima o poi verrà fuori. Adesso c’è da mangiare un po’ di polvere, ma lui ha carattere, prova la giocata anche quando non va. Sono giocatori che prima o poi vengono fuori, ne sono sicuro. È un investimento di medio periodo”.