Sampdoria, Giampaolo: "Vittoria che ci tiene ancora in corsa"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: “La vittoria ci permette di essere ancora in corsa per l’Europa League. Nel finale abbiamo avuto qualche scompenso, ho cambiato modo di giocare per la prima volta quest’anno, mancavano diversi giocatori, eravamo contati soprattutto in attacco, per questo la vittoria vale ancora di più. I gol con i giocatori subentrati? Io penso che il merito sia del singolo calciatore, un giocatore di qualità può avere nelle corse questa capacità. Quando hai calciatori forti possono risolvere le gare nell’1 contro 1”.