Sampdoria, Giampaolo: "Vittoria dedicata a Sabatini, bravi e altruisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida vinta contro il Frosinone, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Samp Tv: "Io, la squadra, lo staff dedichiamo a Walter questa vittoria. Ci spiace che non fosse qui con noi a godersela. Non abbiamo gestito benissimo il vantaggio, ma abbiamo sempre giocato la palla e siamo stati premiati. Nel secondo tempo siamo stati bravi e altruisti, senza subire gol. Tra dieci minuti avremo già altro a che pensare che a questa vittoria, perché abbiamo due partite in settimana. Stiamo lavorando per migliorarci ed essere sempre più bravi. Dobbiamo lottare contro le statistiche, come quella che fuori casa ci vede carenti. Siamo solo all’inizio del campionato, avremo tante trasferte di qui alla fine. Vedremo quello che riusciremo a fare".