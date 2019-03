Sampdoria, Giampaolo: "Vittoria di prestigio e per la classifica"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la vittoria contro il Milan: “Vittoria di prestigio ma anche di peso per la classifica. Il Milan è una squadra forte, mi piace in maniera particolare, ha giocatori giovani e di qualità. Fuori casa non perdevano da tanto. Ma è importante anche per la nostra classifica, bisogna tenere alte le motivazioni. Mi è piaciuto che abbiamo tenuto l’intensità fino alla fine. Il bel calcio? Lo possono praticare i giocatori di qualità. Se non si ha qualità la squadra giocherà sempre male, bisogna trovare i giocatori giusti da far giocare insieme. Oggi i giocatori hanno corso contro un Milan che è in grado di palleggiare, di venire fuori dalle pressioni. Non si prescinde dalla qualità se si vuol giocare ben a calcio. Quagliarella? È stato capace di migliorarsi sempre, di solito a quell’età si è contenti di quello che si è prodotto, lui invece continua a segnare, ha ritrovato la Nazionale. Ha una grande umiltà come uomo e grandezza come calciatore. Probabilmente non è la Samp più forte se guardiamo gli aspetti estetici, ma lo è se guardiamo altri contenuti. Sicuramente abbiamo avuto qualche calciatore con un profilo tecnico migliore, ma questa si completa bene. Se sarei deluso di non andare in Europa? So che è difficile, ci sono squadre forti e ci metto dentro anche la Fiorentina. Si può decidere tutto su qualche inezia. 4-5 domeniche fa quando abbiamo perso contro il Frosinone sembravamo fuori, ci vuole equilibrio, continuità. Io sono contento di quello che i calciatori mi stanno dando. Non sarei deluso dai miei calciatori se non andassimo in Europa, vogliamo essere competitivi fino alla fine per questo obiettivo, anche perché la piazza lo merita”.