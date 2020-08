Sampdoria, gli ex Giampaolo e Di Francesco all'attacco per Linetty e Murru

Il mercato della Sampdoria è pronto a partire. Dopo una stagione terminata con una salvezza arrivata con quattro giornate di anticipo, il club dovrà correre ai ripari per soffrire il meno possibile nel prossimo campionato. Come sempre, prima di acquistare profili da affidare a mister Claudio Ranieri - il cui prolungamento di contratto dovrebbe essere discusso alla ripresa degli allenamenti a fine agosto - la società dovrà pensare a creare il famigerato gruzzolo per poi procedere con le entrate.

Linetty verso il Toro - Fra i possibili partenti dovrebbe esserci Karol Linetty. Il centrocampista polacco è stato fra gli elementi migliori in queste stagioni all’ombra della Lanterna e potrebbe raggiungere proprio l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio italiano, ovvero Marco Giampaolo. Il tecnico di Bellinzona ha messo sul suo taccuino il giocatore ma la forbice fra il Torino e la Sampdoria è ancora ampia. I granata vorrebbero mettere sul piatto sette milioni di euro contro il 12 richiesti dal presidente Massimo Ferrero.

Tante richieste - Non mancano richieste anche per altri giocatori blucerchiati ma, va sottolineato, al momento si trattano di semplici rumors. Sempre da Torino sponda granata sono spuntate diverse voci riguardanti Gaston Ramirez. L’uruguaino starebbe trattando però il rinnovo con i blucerchiati e dunque potrebbe rimanere. Radio mercato in passato ha parlato anche di un possibile interessamento sempre del Toro per Manolo Gabbiadini ma anche in questo caso la voce è rimasta tale. Da un ex blucerchiato all’altro: Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, vorrebbe riportare in Sardegna Nicola Murru dopo tre anni passati alla Sampdoria.