© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rigoni è un vero grattacapo per la Sampdoria visto che il club blucerchiato non vorrebbe trattenerlo fino alla fine della stagione ma lo Zenit San Pietroburgo non è intenzionato a riportarlo in Russia a metà prestito come accaduto l'anno scorso con l'Atalanta. Il rischio è quello di dover trattenere l'argentino fino a giugno ma senza di fatto aver l'interesse o il bisogno di farlo giocare. A riportarlo è Il Secolo XIX.