Sampdoria, i numeri di maglia 20/21: 10 senza padrone, a Damsgaard la 38

Come già accaduto l'anno passato, anche in questa stagione la maglia numero 10 non avrà proprietari in casa Sampdoria: la società ha comunicato infatti i numeri di maglia scelti dalla rosa in questi minuti sui propri account social. Verre eredita la numero 8 di Barreto, mentre Rocha sceglie la 2, Damsgaard la 38 e Askildsen la numero 16. Il promettente Prelec, promosso dalla Primavera, ha scelto numero 99.

1 Audero

2 Rocha

3 Augello

4 Vieira

5 Chabot

6 Ekdal

8 Verre

9 Bonazzoli

11 Ramirez

12 Depaoli

13 Bahlouli

14 Jankto

15 Colley

16 Askildsen

18 Thorsby

19 Regini

20 La Gumina

21 Tonelli

22 Yoshida

23 Gabbiadini

24 Bereszynski

25 Ferrari

26 Leris

27 Quagliarella

28 Capezzi

30 Ravaglia

33 Palumbo

35 Avogadri

38 Damsgaard

72 Belec

99 Prelec