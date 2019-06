© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria cerca gli esterni giusti per il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, spiega oggi Il Secolo XIX in edicola. E visti i 40 milioni chiesti dal Sassuolo per Domenico Berardi, si sposta su Simone Verdi del Napoli il mirino: la richiesta del Napoli per l'attaccante è di 20 milioni, ma Ferrero conta di convincere De Laurentiis a cambiare formula per il rilancio dell'ex Bologna, arrivato in azzurro per la bellezza di 25 milioni appena dodici mesi fa.