© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Viviani e Jacopo Sala potrebbero scambiarsi le maglie in questa finestra di mercato. Il centrocampista della SPAL piace molto ai blucerchiati e potrebbe rinforzare la mediana di Di Francesco, mentre l'esterno classe 1991 farebbe il percorso inverso. I contatti ci sono, come riportato da Sky Sport, la Samp ci prova per l'ex Frosinone.