Sampdoria ieri a Roma, nel mirino due calciatori dello Shakhtar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria ha visionato alcuni calciatori in forza allo Shakhtar Donetsk, in occasione della trasferta di Roma. Il Secolo XIX in edicola questa mattina scrive che i doriani, per il futuro, seguono l'attaccante argentino Facundo Ferreyra (27) che tra l'altro è in scadenza con il club ucraino. Interessa anche Bernard (25), anche lui in scadenza, che piace però anche al Milan e soprattutto all'Inter.