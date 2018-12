Sampdoria, il 21enne Leverbe verso il prestito: c'è il Carpi

© foto di Federico De Luca

Maxime Leverbe (21) potrebbe lasciare la Sampdoria in prestito a gennaio. Il promettente difensore, reduce dall'esperienza ad Olbia, è ritornato in estate alla case madre senza però accumulare minutaggio nonostante un ritiro positivo. Secondo La Gazzetta di Modena, il Carpi avrebbe manifestato interesse ad un prestito fino a giugno, effettuando un sondaggio con il club doriano proprio per verificare la fattibilità dell'operazione.