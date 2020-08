Sampdoria, il Celta Vigo in pressing per Murillo: manca l'accordo tra i due club

Il Celta Vigo non molla la presa nei confronti di Jeison Murillo. Il difensore colombiano - in prestito a gennaio proprio al club galiziano -, è tornato in blucerchiato per via dell'opzione non esercitata dal club iberico fissata a 15 milioni di euro. L'obiettivo era quello di abbassare il prezzo, ma al momento non c'è nessun accordo tra le parti: gli spagnoli ci provano, ora la palla passa alla Samp.