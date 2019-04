Sampdoria, il derby e un sogno europeo non così lontano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In città si respira un’aria frizzantina, speciale. A Genova è iniziata la settimana del derby della Lanterna numero 118. Sfida che la Sampdoria, per calendario, disputerà in casa e che servirà, oltre a consolidare una supremazia che dura da cinque derby, a nutrire un piccolo spiraglio di ambizione europea. Occhi puntati sull’infermeria in casa doriana con Marco Giampaolo che punterà a recuperare Albin Ekdal, fondamentale nella manovra della sua squadra e in grado di far rifiatare Ronaldo Vieira, che comunque si è disimpegnato bene in questi tre impegni ravvicinati. In difesa invece ci sarà il ballottaggio fra Tonelli e Colley con il gabbiano che potrebbe essere preferito all’ex Napoli per la sua fisicità da contrapporre alla rapidità di Kouamé.

EUROPA LONTANA QUATTRO PUNTI - La sconfitta di sabato sera immeritata contro la Roma ha allontanato la formazione di Marco Giampaolo dalla settima piazza. Al momento Lazio e Torino, i biancocelesti devono ancora recuperare una partita con l’Udinese, distano quattro punti e un successo nel match di domenica pomeriggio potrebbe rimettere tutto in discussione visto l’impegno della squadra di Inzaghi contro il Milan e il match casalingo dei granata, più facile sulla carta a dire la verità, contro il Cagliari.

SQUADRA GIA’ IN CLIMA DERBY - Dopo due giorni e mezzo di riposo la squadra è pronta a tornare in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la stracittadina ma i giocatori già nel post Roma si sono proiettati alla sfida di domenica pomeriggio: “I tifosi sono sempre carichi ma domenica lo saranno ancora di più e siamo convinti che ci trasmetteranno la giusta carica per preparare al meglio questa gara così importante” ha dichiarato Jacopo Sala. “Vogliamo riscattarci nel derby - gli ha fatto eco a Samp TV Nicola Murru - sia per noi che per i tifosi. Cercheremo di portare a casa una vittoria”. Ha concluso in zona mista sabato sera anche il Responsabile dell’Area Tecnica Walter Sabatini: “Dal fischio finale ho iniziato ad entrare in clima derby. Una gara che ci può rilanciare in zona Europa”.