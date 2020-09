Sampdoria, il diktat di Ranieri: "Voglio che i miei giocatori lottino dall'inizio alla fine"

Anti-viglia di campionato per la Sampdoria. Sabato prossimo i blucerchiati sfideranno al "Ferraris" il Benevento nella seconda giornata. In vista della sfida contro i giallorossi campani, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato al canale ufficiale della società: "L'arrabbiatura e delusione sono passate perchè sono una persona che pensa al giorno dopo. Sono un positivo e mi auguro che quanto di male fatto con la Juventus sia uno stimolo in più a nostro favore per affrontare una squadra difficile come il Benevento. Una matricola che ha stravinto il campionato di Serie B per cui è in piena fiducia e correranno e presseranno come diavoli. Il campionato è iniziato con la Juventus, abbiamo sbagliato la prima soprattutto il primo tempo. Dobbiamo lottare. A prescindere dai sistemi di gioco voglio che i miei giocatori lottino. Poi la sconfitta non dico che la accetti più volentieri ma è meno amaro. Poi c'è l'aspetto tattico, fisico, motivazionale ma per me al primo posto c'è la volontà di lottare e sconfiggere l'avversario. E' uno sport e tu devi prevalere, questa è la mia filosofia. Questo voglio dai miei giocatori: che lottino dall'inizio alla fine. Gabbiadini sta bene, questa settimana è rientrato in gruppo. Ha fatto gli allenamenti, anche se non totali come i suoi compagni però sono fiducioso e in panchina verrà sicuramente. Per il Benevento inizia davvero il campionato perché non hanno potuto giocare. Hanno cambiato qualcosa, è una squadra che ha stravinto il campionato, dobbiamo stare attenti. Loro viaggeranno sulle ali dell'entusiasmo ma noi veniamo da una sconfitta che ci brucia molto e dobbiamo far vedere quanto ci è bruciato. Loro faranno un 4-3-3 con ali a piedi invertiti in modo che possano rientrare e possano essere disponibili per i tagli o per l'azione individuale, ha le mezzali che si inseriscono e poi la squadra è sempre molto stretta. Come risponderò lo vedremo sul campo. Quello che conta è la risposta, se quello che ho detto è stato recepito lo vedremo giocando. A tavolino siamo tutti bravi ma quello che conta è sempre il campo".