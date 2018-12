Fonte: .sampdorianews.net

© foto di Federico Gaetano

Per Dodô si prevede una corsa a due in Brasile. Infatti, per l'esterno mancino, il Santos starebbe spingendo per trovare un accordo con giocatore e Sampdoria anche grazie al buon rendimento del classe 1992.

Però, come riporta Colunadoflamengo.com, il Flamengo non mollerebbe facilmente la presa sul laterale. La società rossonera avrebbe già sondato il terreno tempo fa mettendosi in contatto con Corte Lambruschini, 2,5 milioni la richiesta per il cartellino di Dodô.