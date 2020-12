Sampdoria, il nome nuovo per l'attacco è Milan Djuric. E sulla fascia può tornare Depaoli

La Sampdoria guarda in casa Salernitana per rinforzare l'attacco. Come riporta Sportmediaset, infatti, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino l'attaccante bosniaco Milan Djuric, autore di 4 reti in 14 presenze stagionali col club di Lotito. Intanto, dall'Atalanta sempre a gennaio potrebbe tornare alla base il laterale Fabio Depaoli, senza spazio alla corte di Gasperini dopo il trasferimento in prestito della scorsa estate.