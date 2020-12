Sampdoria, il rinnovo di Quagliarella è un rebus: Ferrero non è a conoscenza del patto

Il gol di Fabio Quagliarella ha riacceso il tema del suo rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. Come riporta Il Secolo XIX, l'attaccante blucerchiato, parlando con la stampa dopo la partita di sabato, interrogato sul rinnovo ha rispedito la palla a Ferrero, con il presidente della Samp che sarebbe rimasto un po' stupito per questa pressione che gli viene messa. Non solo, secondo il quotidiano ligure, Ferrero non sarebbe a conoscenza del "patto" menzionato dall'attaccante. La sensazione, quindi, è che si stia creando una distanza tra i due. Da una parte Quagliarella che vorrebbe subito il rinnovo per meriti che ritiene acquisiti, dall'alta Ferrero che ha cambiato politica rimandando a più avanti il discorso, accentato anche la possibilità che Quagliarella dal 1° febbraio possa firmare per un'altra società.