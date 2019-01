Sampdoria, il ritorno di Gabbiadini per provare ad alzare l'asticella

“Il salto di qualità non si fa mai”. Parole e musica di Marco Giampaolo prima della trasferta di Empoli. Piedi per terra e lavorare ogni allenamento per migliorare e portare a casa il massimo risultato da ogni gara. E’ il diktat che il tecnico di Bellinzona vuole tramandare al suo gruppo per proseguire il processo di crescita intrapreso in queste stagioni. Da quel momento la Sampdoria ha conquistato sei punti i tre partite di campionato. Due vittorie con i toscani e con il Chievo e due prestazioni maiuscole a Torino con la Juve e in casa in Coppa Italia con il Milan con due sconfitte immeritate. Mentre i blucerchiati convincono sul campo, sul mercato la società non sta a guardare riportando a casa Manolo Gabbiadini. Ritornato a Genova dopo quattro anni di assenza, l’attaccante di Calcinate è chiamato al riscatto di una prima parte di stagione non memorabile con la maglia del Southampton dove ha collezionato 12 presenze e soltanto un gol.

SOLO KOWNACKI PARTENTE? - Inutile dire che si alza il tasso qualitativo dell’attacco blucerchiato, guidato dall’inossidabile Fabio Quagliarella, autore già di 12 reti in campionato. Al suo fianco, oltre a Gabbiadini, ci saranno Caprari e Defrel, che mister Giampaolo non vuole perdere a gennaio. Chi invece farà le valigie, ma soltanto in prestito, sarà Dawid Kownacki. Il polacco verrà ceduto per incrementare il minutaggio, fin qui scarso, e affinare l’esperienza per poi rientrare alla base. L’unica incognita invece riguarda l’attaccante francese ex Sassuolo che è di proprietà della Roma. I giallorossi vorrebbero che venisse impiegato di più e non sarebbe escluso un suo rientro alla base per poi essere girato nuovamente a titolo temporaneo, si parla dell’Atalanta.

ALZARE L’ASTICELLA - La volontà del mister però è quella di mantenere l’assetto offensivo con i quattro sopra citati e con il solo Kownacki partente. “Serve per alzare l'asticella delle ambizioni all'interno di un gruppo che si è sempre comportato in maniera egregia” ha detto il ds Osti in relazione all’arrivo di Gabbiadini. Gli obiettivi non sono stati dichiarati, nessuno ha parlato di Europa. Guardando però il potenziale offensivo - Quagliarella-Gabbiadini più Caprari e Defrel senza contare i trequartisti Gaston Ramirez e Saponara - questa Sampdoria può togliersi qualche soddisfazione. E giocare per un traguardo prestigioso, questa volta fino alla fine.