Sampdoria, il ritorno di Tonelli: in campo 259 giorni dopo

259 giorni dopo. Tanto è trascorso dall’ultimo match ufficiale disputato da Lorenzo Tonelli. La maglia era la stessa di domenica, quella della Sampdoria, lo stadio anche, il "Ferraris". Dopo sei mesi trascorsi ai margini della rosa al Napoli, il difensore fiorentino ha fatto ritorno a Genova, sponda blucerchiata, nella finestra invernale di calciomercato. Settanta minuti per riassaggiare l’erba per il numero 21 doriano nel pareggio a reti bianche contro il Sassuolo.

Da Giampaolo a Ranieri - Stessa maglia ma allenatore e obiettivi differenti. La seconda avventura alla Samp di Tonelli ha trovato lo stesso calore della gente e la vicinanza del pubblico di Marassi. In panchina quest’anno non c'è più Marco Giampaolo, ma Claudio Ranieri e adesso l'obiettivo non è la parte sinistra della classifica ma sudare e ottenere una salvezza ancora lontana. Dopo una lunga trattativa il tanto atteso centrale difensivo di piede destro è arrivato. Adesso è pronto a dare il proprio contributo alla causa blucerchiata.

La gioia per il ritorno in campo - Buona la prima per Lorenzo Tonelli che, dopo esser sceso in campo per 70 minuti contro il Sassuolo con la febbre, ha espresso tutta la sua felicità: "Sono veramente contento di essere tornato in campo!" ha pubblicato su Instagram il difensore blucerchiato,. Di lui ha parlato in conferenza stampa mister Claudio Ranieri: "L'ho visto bene. Ha giocato con la febbre, lo devo ringraziare. Mi ha chiesto il cambio, sennò non l'avrei fatto".