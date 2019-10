© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il fallimento totale che è stata l'esperienza con Di Francesco, a cui sono andati 3 milioni netti tra ingaggio e pagamenti per lo staff, la Sampdoria e nello specifico Massimo Ferrero si sono messi a caccia di alternative. In questo momento è Gennaro Gattuso il primo nome, ieri impegnato in Germania con le leggende azzurre. Il Viperetta ci proverà, già oggi è attesa la risposta dell'ex campione del mondo, stando a quanto rivela Il Secolo XIX. Il problema di "Ringhio" è l'affollato staff che si porterebbe dietro più l'alto stipendio richiesto, una cifra superiore ai due milioni di euro.