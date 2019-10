Sampdoria, il sogno svanisce: ora non deve diventare un incubo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sogno si è concluso poco dopo le 11.30. Il sogno di una tifoseria, di un pubblico, di vedere Gianluca Vialli in sella alla Sampdoria. Nella giornata di ieri infatti la CalcioInvest, società a cui fa riferimento Dinan e Knaster oltre all’ex bomber blucerchiato e del suo socio Zanetton, ha ufficialmente rinunciato alla trattativa del club del presidente Massimo Ferrero. Troppo alta la richiesta da parte del patron secondo il Gruppo Vialli, legittima invece secondo la Holding Max, gruppo di famiglia del numero uno doriano, come specificato in un comunicato nel tardo pomeriggio di ieri. Alla fine sembrava che tutto potesse cambiare per poi rimanere tutto così com’è con la piazza sempre in fermento, anzi ancora di più, Ferrero sempre al comando e una situazione di classifica che purtroppo non sorride.

La classifica preoccupa - Dopo sette partite la Samp è inesorabilmente all’ultimo posto in classifica con solo tre punti conquistati e frutto del successo interno contro il Torino. Poi solo sconfitte. Certo, il calendario all’inizio non è stato facile ma l’impressione è sempre stata di una squadra che alla prima difficoltà si squagliasse come neve al sole. L’ultima prestazione di Verona, nuova sconfitta contro il team di Juric, ha portato la società ad effettuare le proprie valutazioni anche su Di Francesco arrivando alla risoluzione consensuale del contratto.

Bertolacci per il centrocampo - Intanto il presidente Ferrero e il ds Osti stanno provando a correre ai ripari. Nella giornata di ieri ha raggiunto il capoluogo ligure il centrocampista Andrea Bertolacci, già a Genova ma sponda rossoblu, per provare a dare linfa alla squadra. Un nuovo allenatore, Pioli e Iachini sono in corsa ma attenzione alle quotazioni in salita di De Biasi, e una pedina in più per il centrocampo. Ma quello che realmente occorre alla Sampdoria è un’inversione di tendenza e anche immediata. Per non trasformare quello che in estate e in autunno inoltrato poteva sembrare un sogno in un incubo.