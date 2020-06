Sampdoria, il trend sui gol subiti è da invertire. Così Audero cerca il riscatto

vedi letture

Tornare ad abbassare la saracinesca. È questo il primo obiettivo per la ripresa del campionato del numero uno della Sampdoria, Emil Audero. Sarebbe tuttavia ingeneroso, oltre che poco aderente alla realtà, imputare ad Audero tutte le responsabilità per un cammino così incerto sino a oggi a livello difensivo (44 reti subite in 25 giornate: solo quattro squadre hanno fatto peggio). Pesa parecchio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’inizio di campionato difficoltoso (16 gol subiti nelle prime sette giornate) con tutto ciò ha comportato sul morale della squadra. Inoltre, la seconda stagione da titolare in A è di solito la più complessa per un numero uno: ovvio che adesso Audero abbia tutte le intenzioni di riscattarsi e che, al tempo stesso, Ranieri confidi molto sulle doti anche caratteriali del portiere. Anche perché, a fronte dell’investimento fatto su di lui l’anno scorso dopo il riscatto del suo cartellino (un’operazione da 20 milioni), Emil è un punto fermo della Samp di oggi e di domani.